Tour de France 2026 tappa di oggi Tarragona-Barcellona | orari tv favoriti Subito bagarre sullo strappo del Montjuic!

Notizia in breve

La seconda tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Tarragona e Barcellona, con una distanza di 168,5 chilometri. La gara segue la cronosquadre di ieri e si preannuncia movimentata, soprattutto sullo strappo del Montjuic. Gli orari di partenza, la copertura televisiva e i favoriti non sono ancora ufficializzati. La tappa promette battaglie tra i ciclisti sul percorso che attraversa le strade della città catalana.