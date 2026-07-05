Tour de France 2026 tappa di oggi Tarragona-Barcellona | orari tv favoriti Subito bagarre sullo strappo del Montjuic!
La seconda tappa del Tour de France 2026 si svolge oggi tra Tarragona e Barcellona, con una distanza di 168,5 chilometri. La gara segue la cronosquadre di ieri e si preannuncia movimentata, soprattutto sullo strappo del Montjuic. Gli orari di partenza, la copertura televisiva e i favoriti non sono ancora ufficializzati. La tappa promette battaglie tra i ciclisti sul percorso che attraversa le strade della città catalana.
Seconda tappa al Tour de France 2026, la prima in linea dopo la cronosquadre di ieri. Spazio alla Tarragona-Barcellona: 168,5 chilometri che saranno scoppiettanti. Andiamo a scoprire nel dettaglio percorso, programma e favoriti. PERCORSO. Dopo una prima parte pianeggiante occhio ad un finale spettacolare. Prima la Côte de Begues, prima vera salita di questo Tour, con 6 chilometri al 5,9% dopo un centinaio di chilometri percorsi. Poi si entra nel circuito: da scalare tre volte la Côte du Castell de Montjuïc (1,6 chilometri all’8,8%). Ultimo scollinamento praticamente nei pressi del traguardo. FAVORITI. L’uomo più atteso è Mathieu van der Poel: il neerlandese dell’Alpecin – Premier Tech sembra in grandissima forma ed il percorso è ideale per le sue caratteristiche. 🔗 Leggi su Oasport.it
Tour de France 2026: percorso, favoriti e analisi completa.
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