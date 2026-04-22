LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA | gruppo dentro il circuito finale Si entra nella fase calda della corsa

Alle 10 del mattino si è aperta la diretta della tappa del Tour of the Alps, mentre nel pomeriggio è iniziata la gara femminile della Freccia Vallone. Attualmente, il gruppo principale si trova all’interno del circuito finale, segnando l’ingresso nella fase più intensa della corsa. Seguiranno aggiornamenti sugli sviluppi e sui possibili cambi di posizione nel corso della competizione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE DALLE 15.00 14.21 Caduta nelle retrovie del gruppo. Si tratta del francese Ewen Costiou della Groupama. 14.19 Andatura non f0rtissima sulla Cote d’Ereffe. Sotto il ritmo della Alpecin il vantaggio dei fuggitivi è rimasto invariato. 14.17 Si intravede anche l’Astana in cima al gruppo. La squadra kazaka, zeppa di italiani, potrebbe affidarsi allo scalatore azzurro Christian Scaroni, che nelle ultime due stagioni è stato capace di exploit straordinari. 14.15 Anche il gruppo comincia a salire la prima cote del circuito.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: gruppo dentro il circuito finale. Si entra nella fase calda della corsa Notizie correlate Leggi anche: LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda della corsa LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: i corridori si avvicinano alla fase più impegnativa della corsaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: DIRETTA Freccia Vallone 2026 LIVE; Freccia Vallone 2026, il Muro è senza padrone: Seixas sfida tutti a Huy; Dove vedere in tv la Freccia Vallone 2026: orario, canale in chiaro, streaming; Freccia Vallone 2026: percorso, favoriti e dove vederla in TV e streaming. LIVE Freccia Vallone 2026 in DIRETTA: gruppo dentro il circuito finale. Si entra nella fase calda deCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE FEMMINILE ... oasport.it LIVE Freccia Vallone femminile 2026 in DIRETTA: Vollering contro tutte, aggiornamenti dalle 15.00CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DEL TOUR OF THE ALPS DALLE 10.00 LA DIRETTA LIVE DELLA FRECCIA VALLONE DALLE 11.50 ... oasport.it Ci siamo! È tempo di Freccia Vallone: la classifica belga torna protagonista come sequel dell’Amstel Gold Race e aperitivo della Liegi-Bastogne-Liegi Senza il campione uscente Tadej Pogacar e neanche Remco Evenepoel, vedremo se il baby-fenome - facebook.com facebook Pronti per le emozioni della Freccia Vallone #FlecheWallonne x.com