LIVE Sinner-Bonzi 4-5 ATP Madrid 2026 in DIRETTA | si entra nella fase calda del set

Al torneo ATP di Madrid, nel quarto set tra Sinner e Bonzi, il punteggio è 4-5 e si entra nella fase decisiva del gioco. Bonzi commette un doppio fallo, portando il punteggio a 30-15, mentre Sinner risponde con una battuta vincente al corpo dell’avversario. La partita prosegue con intensità, mentre si avvicina il momento di decidere il vincitore del set.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-15 Doppio fallo di Bonzi. 30-0 Battua vincente al corpo del francese. 15-0 Servizio a uscire e rovescio incrociato vincente del n.104. 5-5 Serve&volley di Sinner, che ottiene il punto direttamente con la traiettoria esterna del servizio. 40-15 Servizio e diritto del n.1 al mondo. 30-15 Bonzi solidissimo in difesa, ma non può arrivare sull’ultimo diritto incrociato di Sinner. Seconda per Sinner. 15-15 In rete il rovescio incrociato dell’italiano. 15-0 Lungo il rovescio incrociato del francese. Sinner inizia con una seconda. LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Bonzi 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del set Notizie correlate LIVE Cobolli-Comesana 5-5, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI/VAVASSORI-DE MINAUR/NORRIE DALLE 11. Leggi anche: LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda della corsa Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sinner-Bonzi al Madrid Open, dove vedere in tv e streaming; Live Jannik Sinner - Benjamin Bonzi - Madrid Men's Singles -: Punteggi & Highlights Tennis - 24/04/2026; Madrid, Sinner-Bonzi LIVE: gli aggiornamenti dalle 16; Sinner-Bonzi, ATP Madrid 2026: orario, tv, programma, streaming. LIVE Sinner-Bonzi 4-5, ATP Madrid 2026 in DIRETTA: si entra nella fase calda del setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-HURKACZ DALLE 11.00 LA DIRETTA LIVE DI GRANT-CIRSTEA (3° MATCH DALLE 11.00) 3-3 GAME ... oasport.it Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVEInizia il percorso del numero uno al mondo, a caccia dello storico record di cinque trionfi consecutivi nei tornei Masters 1000: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it 5 a 5 Sinner Bonzi facebook #Sinner-Bonzi diretta Atp Madrid: segui l'esordio di Jannik. Tennis oggi LIVE x.com