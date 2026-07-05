LIVE Sinner-Mochizuki Wimbledon 2026 in DIRETTA | ora Safiullin-Djokovic poi Sabalenka-Osaka

Attualmente in corso a Wimbledon, si gioca la partita tra Sinner e Mochizuki, mentre in programma ci sono anche incontri tra Safiullin e Djokovic, e Sabalenka contro Osaka. Alle 16:32, Djokovic ha vinto il secondo set contro Safiullin con un punteggio di 6-3. La partita Sinner-Mochizuki è stata temporaneamente sospesa a causa di un coprifuoco a Londra, con ipotesi di ulteriore sospensione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 16:32 Decisamente meno complicato il secondo set per Novak Djokovic, che lo vince per 6-3 contro Roman Safiullin. Il serbo è a un parziale dai quarti di finale, un appuntamento che ha mancato tre volte dal 2005 al 2008 e poi, dal 2009, una sola (nel 2016). 15:45 Dopo un primo set nel quale si è trovato sotto 5-2 e con due set point da annullare, Novak Djokovic riesce a vincere il tie-break per 8-6 contro il russo Roman Safiullin in quello che è il primo dei match che si succederà sul Centre Court quest’oggi. Buongiorno e bentrovati alla... 🔗 Leggi su Oasport.it

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