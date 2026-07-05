LIVE Sinner-Mochizuki 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break di vantaggio nel primo set

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Mochizuki, il giapponese ha ottenuto un break di vantaggio nel primo set. Nel gioco in corso, Sinner ha commesso un errore sulla risposta di diritto, portando Mochizuki a vincere il punto con un servizio, un rovescio e una volée di diritto. Nel frattempo, a Londra, si sono verificati coprifuoco e ipotesi di sospensione del match.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 3-2 Sinner stecca la risposta di diritto. 40-15 Servizio, rovescio e volée di diritto vincente di Mochizuki. 30-15 Sinner colpisce il nastro con il diritto, poi va a segno con la volée di rovescio e si scusa. 30-0 Larga la risposta di rovescio incrociato dell’italiano. 15-0 Largo il diritto incrociato di Sinner. 3-1 Servizio e diritto incrociato vincente dell’azzurro. 40-0 Ace al centro dell’italiano. 30-0 Servizio e rovescio con saltello incrociato e vincente di Sinner. 15-0 Battuta vincente al centro del n.1. 2-1 Break di Sinner, che incide con il rovescio lungolinea. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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