LIVE Sinner-Mochizuki 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break di vantaggio nel primo set

Notizia in breve

Durante il match di Wimbledon 2026 tra Sinner e Mochizuki, il giapponese ha ottenuto un break di vantaggio nel primo set. Nel gioco in corso, Sinner ha commesso un errore sulla risposta di diritto, portando Mochizuki a vincere il punto con un servizio, un rovescio e una volée di diritto. Nel frattempo, a Londra, si sono verificati coprifuoco e ipotesi di sospensione del match.