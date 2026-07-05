Naomi Osaka ha vinto il primo set contro Sabalenka con il punteggio di 6-2. La partita si sta giocando a Londra, dove è in corso un coprifuoco. La sfida tra Sinner e Mochizuki, prevista per oggi, potrebbe essere sospesa a causa delle condizioni meteo. Gli aggiornamenti vengono forniti in tempo reale, mentre i giocatori proseguono sui rispettivi campi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 19.04 Naomi Osaka vince 6-2 il primo set con Sabalenka. Vedremo se ora arriverà la reazione della n.1 del mondo. 18.10 Novak Djokovic ha sconfitto Roman Safiullin per 7-6(6), 6-3, 3-6, 6-3 e si è qualificato ai quarti di finale. A breve toccherà a Sabalenka-Osaka, poi sarà il turno di Jannik Sinner, che dunque giocherà in serata. 17:28 Roman Safiullin, dopo aver chiamato un medical timeout sul 3-2 in proprio favore, riesce a vincere il terzo set per 6-3 su Novak Djokovic e ad allungare il match. 16:32 Decisamente meno complicato il secondo set per Novak Djokovic, che lo vince per 6-3 contro Roman Safiullin. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki, Wimbledon 2026 in DIRETTA: Osaka avanti di un set, a seguire l’azzurro

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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