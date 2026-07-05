LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 7-6 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il giapponese risale da 0-30

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner conduce al terzo set contro Mochizuki con il punteggio di 6-3, 7-6, 2-1. Nel secondo set, il giapponese ha recuperato da 0-30, risalendo a 15-0 sulla propria battuta. Attualmente, il punteggio indica una fase di equilibrio, con un punto in corso e possibili variazioni di andamento. La partita si svolge in condizioni di coprifuoco e con sospensione probabile a causa delle condizioni meteo a Londra.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15-0 Sulla riga il rovescio incrociato di Mochizuki, largo quello di Sinner. 3-1 Lungo il recupero di diritto del n.151. 40-15 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 30-15 Battuta esterna vincente del n.1. 15-15 Seconda vincente con un servizio in kick. Seconda di servizio. 0-15 Mochizuki solidissimo da fondo, lungo il pallonetto di Sinner. Questa partita non finisce da sola, il giapponese non si arrende. Serve un ultimo sforzo. 2-1 Torna a sbagliare Sinner. In rete un diritto inside-out dal centro. A-40 Palla corta di Mochizuki, contro-smorzata di Sinner e passante di diritto del giapponese che l’azzurro non riesce a contenere. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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