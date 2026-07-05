LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 7-6 3-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | break di vantaggio ma il giapponese non molla

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner conduce 6-3, 7-6, 3-2 nel match di Wimbledon contro Mochizuki, con un break di vantaggio. Il giapponese non si arrende e risponde con un punto vincente, mantenendo la partita aperta. Sinner avanza e manda fuori la volée di rovescio, mentre si attende una possibile sospensione a causa del coprifuoco a Londra. La partita resta in corso con il punteggio attuale.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 0-30 Sinner avanza e manda fuori la volée di rovescio. 0-15 Risposta aggressiva di Mochizuki, che avanza e chiude con lo smash. 3-2 Servizio e rovescio lungolinea del n.151. Lungo il recupero in allungo di Sinner. 40-30 Ace esterno del giapponese. 30-30 Risposta vincente di Sinner con il rovescio lungolinea. 30-15 Lungo il diritto centale di Mochizuki. 30-0 Battuta esterna vincente del nipponico. 15-0 Sulla riga il rovescio incrociato di Mochizuki, largo quello di Sinner. 3-1 Lungo il recupero di diritto del n.151. 40-15 Servizio e diritto lungolinea vincente dell’italiano. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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