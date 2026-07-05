LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | tanti errori per l’italiano

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sinner e Mochizuki stanno giocando sulla cancellata di Wimbledon 2026, con il primo set vinto dall’italiano 6-3. Nel secondo parziale, il punteggio è 2-1 per Sinner, ma il match è stato interrotto a causa di un coprifuoco a Londra. Durante lo svolgimento, Sinner ha commesso diversi errori, tra cui un diritto in rete sul punteggio di 15-15. La partita potrebbe essere sospesa per questioni legate all’orario.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15-15 Altro errore di diritto di Sinner, palla in rete. 15-0 Larga la risposta di diritto incrociato del nipponico. 2-2 In rete la risposta di diritto di un Sinner molto contrariato. 40-0 Sinner sparacchia fuori la risposta di diritto. 30-0 Ace al centro di Mochizuki. 15-0 Brutto errore di Sinner. In rete un diritto incrociato interlocutorio dal centro. 2-1 Servizio al corpo vincente dell’italiano. 40-0 Largo il rovescio lungolinea del nipponico. 30-0 Largo il diritto lungolinea di Mochizuki che sarebbe stato vincente. 15-0 Ace al centro. Il servizio è la vera certezza sin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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