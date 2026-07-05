LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | tanti errori per l’italiano

Notizia in breve

Sinner e Mochizuki stanno giocando sulla cancellata di Wimbledon 2026, con il primo set vinto dall’italiano 6-3. Nel secondo parziale, il punteggio è 2-1 per Sinner, ma il match è stato interrotto a causa di un coprifuoco a Londra. Durante lo svolgimento, Sinner ha commesso diversi errori, tra cui un diritto in rete sul punteggio di 15-15. La partita potrebbe essere sospesa per questioni legate all’orario.