LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | tanti errori per l’italiano
Sinner e Mochizuki stanno giocando sulla cancellata di Wimbledon 2026, con il primo set vinto dall’italiano 6-3. Nel secondo parziale, il punteggio è 2-1 per Sinner, ma il match è stato interrotto a causa di un coprifuoco a Londra. Durante lo svolgimento, Sinner ha commesso diversi errori, tra cui un diritto in rete sul punteggio di 15-15. La partita potrebbe essere sospesa per questioni legate all’orario.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 15-15 Altro errore di diritto di Sinner, palla in rete. 15-0 Larga la risposta di diritto incrociato del nipponico. 2-2 In rete la risposta di diritto di un Sinner molto contrariato. 40-0 Sinner sparacchia fuori la risposta di diritto. 30-0 Ace al centro di Mochizuki. 15-0 Brutto errore di Sinner. In rete un diritto incrociato interlocutorio dal centro. 2-1 Servizio al corpo vincente dell’italiano. 40-0 Largo il rovescio lungolinea del nipponico. 30-0 Largo il diritto lungolinea di Mochizuki che sarebbe stato vincente. 15-0 Ace al centro. Il servizio è la vera certezza sin qui. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Sinner.
LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)
Notizie e thread social correlati
LIVE Sinner-Mochizuki 6-3, 1-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: l’italiano salva una palla breakSinner e Mochizuki stanno giocando a Wimbledon 2026, con l'italiano che conduce 6-3, 1-0.
LIVE Sinner-Mochizuki 0-0, Wimbledon 2026 in DIRETTA: il giapponese servirà per primoMochizuki serve per primo nel match di Wimbledon 2026 contro Sinner, che al momento è 0-0.
Temi più discussi: Live Jannik Sinner - Shintaro Mochizuki - Wimbledon Singolo maschile -: Punteggi & Highlights Tennis - 05/07/2026; Sinner-Mochizuki, c’è l’ipotesi sospensione: il regolamento e l’orario limite per la conclusione; Dove vedere in tv e streaming Sinner-Mochizuki, ottavi di finale a Wimbledon; LIVE Wimbledon 3° turno: Sinner batte Brooksby tre set a zero, agli ottavi c’è Mochizuki.
LIVE Sinner-Mochizuki a Wimbledon: segui la sfida in tempo reale ?https://www.tuttosport.com/news/tennis/2026/07/05-149682614/sinner-mochizuki_orario_diretta_e_dove_vedere_in_tv_e_streaming_wimbledon_in_tempo_reale facebook
mochizuki - Results on X | Live Posts & Updates x.com
LIVE Sinner-Mochizuki 6-3 2-2 oggi gli ottavi di Wimbledon in diretta: Jannik vince il primo setSinner- Mochizuki in diretta oggi per la prima partita del torneo di Wimbledon 2026: risultato live e aggiornamenti in tempo reale ... fanpage.it
Sinner-Mochizuki a Wimbledon in diretta: 6-3; 2-2, Shintaro di nuovo a zeroNegli ottavi di Wimbledon Jannik Sinner, per la quinta volta in carriera, se la vedrà con giapponese Shintaro Mochizuki, 151° al mondo e vincitore venerdì a sorpresa in quattro set contro Rafa Jodar ... corriere.it