LIVE Sinner-Mochizuki 2-1 Wimbledon 2026 in DIRETTA | arriva il break per il n1

Nel match tra Sinner e Mochizuki a Wimbledon 2026, l'italiano ha ottenuto un break portandosi sul 30-0. La partita è in corso con Sinner in vantaggio per 2-1. In precedenza, si è verificato un coprifuoco a Londra e si valutano ipotesi di sospensione del match. L'azione di gioco è caratterizzata da risposte di rovescio incrociate, con la risposta di Sinner che si è allargata.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 30-0 Larga la risposta di rovescio incrociato dell’italiano. 15-0 Largo il diritto incrociato di Sinner. 3-1 Servizio e diritto incrociato vincente dell’azzurro. 40-0 Ace al centro dell’italiano. 30-0 Servizio e rovescio con saltello incrociato e vincente di Sinner. 15-0 Battuta vincente al centro del n.1. 2-1 Break di Sinner, che incide con il rovescio lungolinea. 30-40 Sinner subisce l’iniziativa dell’avversario e mette in corridoio il passante di rovescio lungolinea. 15-40 Servizio, chop di diritto e smash di Mochizuki. 0-40 Sinner accelera di rovescio lungolinea, in rete il diritto incrociato del nipponico. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki 2-1, Wimbledon 2026 in DIRETTA: arriva il break per il n.1

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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