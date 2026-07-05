LIVE Sinner-Mochizuki Wimbledon 2026 in DIRETTA | sfida alla rivelazione giapponese dal gioco atipico

Alle ore 11:00 si è aperto il quarto turno di Wimbledon 2026 tra Jannik Sinner, testa di serie numero uno, e Shintaro Mochizuki, qualificato giapponese. Il match si svolge sui campi centrali del torneo britannico. Sinner, attualmente al vertice della classifica mondiale, affronta il giovane avversario con uno stile di gioco atipico. La partita viene trasmessa in diretta streaming e aggiornamenti sono disponibili in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, ed il qualificato nipponico Shintaro Mochizuki, valido per il quarto turno del torneo di Wimbledon 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il giapponese sarà il terzo del programma, che si aprirà alle ore 14.30 italiane di oggi, domenica 5 luglio, sul Centre Court: Sinner e Mochizuki, che non si sono mai affrontati, giocheranno dopo i match Safiullin-Djokovic e Sabalenka-Osaka. Jannik Sinner finora ha ceduto soltanto due set,... 🔗 Leggi su Oasport.it

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