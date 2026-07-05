Il match tra Sinner e Mochizuki a Wimbledon 2026 sta per iniziare, con l'inizio previsto tra pochi minuti. Sinner, che ha già giocato sul Campo 1 al terzo turno, torna a disputare un incontro sul Campo Centrale, che presenta condizioni di erba sempre più deteriorate. La diretta è aggiornata in tempo reale, mentre a Londra si stanno valutando possibili coprifuoco e sospensioni del gioco.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COPRIFUOCO A LONDRA E IPOTESI SOSPENSIONE PER SINNER-MOCHIZUKI 20.11 Sinner, dopo l’incursione sul Campo 1 al 3° turno, torna a calcare l’erba sempre più rovinata del Campo Centrale. 20.09 Il vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti con uno tra il polacco Hurkacz ed il tedesco Struff. Attualmente Hurkacz è in vantaggio 2 set a 1. 20.06 Mochizuki ha compiuto 23 anni un mese fa. Non ha un gran servizio, ma è molto rapido. Si adatta molto bene all’erba grazie alle sue traiettorie molto basse. 20.05 Sinner ha bisogno che la partita non si trasformi in una maratona. Bisogna rimanere entro le 3 ore e mezza. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Sinner-Mochizuki, Wimbledon 2026 in DIRETTA: tra pochi minuti si comincia!

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LIVE: Sinner VS Mochizuki (Wimbledon 2026 - Ottavi di finale)

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