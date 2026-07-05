Alle 15 si è dato il via alla seconda manche del GP di motocross in Sudafrica, su un circuito situato a 1400 metri di altitudine. La gara è stata trasmessa in diretta e gli appassionati hanno potuto seguire gli aggiornamenti in tempo reale. La prima parte della giornata ha visto le prove di qualificazione, mentre ora si attende il proseguimento della competizione con la seconda manche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.09 Tutto pronto per l’inizio di gara-2. 15.04 Il circuito è ad una altitudine di 1400 metri. 14.59 Il via è fissato per le ore 15.10 per gara-2. 14.54 Vittoria del solito Coenen in gara-1, che aumenta ancora di più il suo distacco dagli inseguitori. 14.49 Vittoria per Farres in MX2. 14.44 Buon pomeriggio e ben ritrovati per la diretta di gara-2 di MXGP in scena al GP del Sudafrica. 12.53 Adesso i piloti prenderanno fiato, con Gara-2 che partirà alle 15.10. L’appuntamento, quindi, è a tra poco! 12.50 Niente da fare per Herlings che chiude a più di 8? da Coenen, semplicemente dominante dall’inizio alla fine Vince Coenen! Gara-1 è del belga! -1 Inizia l’ultimo giro, una vera e propria passerella per Coenen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA: parte gara-2!

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