LIVE Motocross GP Sudafrica MXGP 2026 in DIRETTA | manca poco all’inizio di Gara-1

Manca poco all'inizio di Gara-1 del GP di motocross in Sudafrica, che si svolge sulla pista di Johannesburg. La gara segue la conclusione di MX2, vinta dallo spagnolo Guillen Fares. La classifica dei migliori dieci piloti del campionato MXGP è aggiornata alle 11:57, con la situazione ancora aperta prima dell'inizio della prima prova della categoria principale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.00 Questa la classifica dei migliori dieci piloti del MXGP: 11.57 Siamo nella fase calda della stagione, con la pista di Johannesbu che è pronta dopo la fine di Gara-1 di MX2, con la vittoria dello spagnolo Guillen Fares. 11.55 Buongiorno amici di OA Sport, mancano circa venti minuti all’inizio di Gara-1 dell’undicesima tappa del Gran Premio di Motocross. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Sudafrica 2026, Coenen cerca l’allungo in classifica. A Johannesburg arriva l’undicesima tappa del mondiale di MXGP di Motocross, si entra quindi in una... 🔗 Leggi su Oasport.it

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