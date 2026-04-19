Alle 13.42 inizia la gara-1 del GP Trentino MXGP 2026 di motocross. La manifestazione si svolge in Italia e i piloti sono pronti a partire per la prima manche. I partecipanti si preparano sulla griglia di partenza, mentre gli spettatori seguono con attenzione l’evento in diretta. La competizione è trasmessa in tempo reale, con aggiornamenti e sviluppi che vengono comunicati man mano che si svolgono.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 Buongiorno e benvenuti alla diretta di gara-1 di MXGP. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, Herlings sfida Coenen. Dopo il Gran Premio della Sardegna, la prossima tappa è quella del Trentino, nella gara di sabato la partenza della Qualifying Race della classe maggiore del Mondiale Motocross la MXGP è davvero spettacolare. Subito dentro Lucas Coenen su Vialle, Adamo e un super Pancar nelle zone top della classifica. Proprio quest’ultimo però sarà poi protagonista di una caduta che complica la sua corsa, mentre arrivano Febvre, Herlings, Gajser, De Wolf, Lapucci e Forato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

Motul ACU British Motocross Championship 2026 - Rd 1 - Hawkstone Park #mxgb #dirtworld-tv

Notizie correlate

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Andalucia MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-2!

Leggi anche: LIVE Motocross, GP Svizzera MXGP 2026 in DIRETTA: tra poco il via di gara-1!

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupire; Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streaming; Sport in TV oggi 18 aprile: orari e programmazione SBK, MXGP e tanto altro; Motocross, GP Trentino 2026: programma, orari, tv, streaming.

Motocross oggi in tv, GP Trentino 2026: orari MXGP e MX2, programma, streamingTutto pronto ad Arco di Trento per il Gran Premio del Trentino 2026, valevole come quinto appuntamento stagionale (il secondo in Italia dopo il round in ... oasport.it

LIVE Motocross, GP Trentino MXGP 2026 in DIRETTA: Adamo e Forato per stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di Motocross MXGP, GP Trentino 2026, ... oasport.it

Incidente durante una gara di motocross, giovane in gravi condizioni: cosa sappiamo Il ragazzo è stato portato in elisoccorso al Brotzu di Cagliari - facebook.com facebook

Sinnai, cade durante una gara motocross: giovane in gravi condizioni x.com