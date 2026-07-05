LIVE Italia-Lituania 9-20 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | avvio micidiale dei lituani gli azzurri devono reagire
La Lituania ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 20 punti, 9-29, grazie a una serie di canestri dalla distanza e a una schiacciata di un giocatore baltico. Gli azzurri sono stati costretti a inseguire fin dall’inizio, con pochi punti segnati e molte difficoltà in attacco. La squadra italiana ha risposto con una tripla e un canestro dal centro, ma il divario resta consistente. La partita è in corso.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-20 Normantas da due. 9-18 SCHIACCIATA DI MATTEO SPAGNOLO! 7-18 Completato il 2+1 dal centro baltico che sale a quota 11 punti. 7-17 Tubelis segna e subisce fallo! La Lituania risponde prontamente, ancora +10 a metà primo quarto. 7-15 FRANCESCOOO FEEERRAAARIII! TRIPLAAAAA, L’ITALIA SI MUOVEEEEE 4-15 Virata di Tubelis per il massimo vantaggio in doppia cifra della Lituania. 4-13 Tripla dall’angolo di Normantas: gli ospiti scappano subito a +9, Marco Ramondino ferma subito tutto chiamando time-out. 4-10 Buzelis va fin in fondo e porta la Lituania a +6. Serve una reazione agli azzurri. 4-8 Tap-in di Tubelis per il break di 4-0 dei baltici. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Basket, Qualificazione Mondiali Femminili, Usa-Italia 93-59: gli highlights
Notizie e thread social correlati
LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: gli azzurri affrontano Valanciunas e compagni a BolognaAlle 19:40 si è aperta la partita tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, allo stadio di Bologna.
Leggi anche: LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: azzurri sfavoriti contro Valanciunas e le stelle NBA
Temi più discussi: Folgaria, Italia-Slovenia 61-55 (Piatti 13). La prossima settimana l’Europeo in Lituania; Italia-Lituania oggi, Qualificazioni Mondiali basket 2027: orario, tv, canale, streaming; L'Italia sfida Islanda e Lituania: quando gioca e dove vederla in TV; Europei: domani alle 11.30 l’esordio delle azzurrine contro l’Islanda.
Esordio negativo per l'Italia under 20 femminile all’Europeo di categoria in Lituania. Le azzurre sono state sconfitte 91-60 dalla Polonia al termine di una partita che è rimasta in equilibrio solo nel primo tempo, andando all’intervallo lungo sul 37-39. Fatale il pa facebook
DAZN Italia (@DAZN_IT) / Posts / X x.com
Italia-Lituania diretta qualificazioni basket Mondiali 2027: segui la sfida degli azzurri oggi LIVEAlla Virtus Arena di Bologna Fiere va in scena un match che è un crocevia determinante per la qualificazione alla Fiba World Cup 2027 che si terrà a Doha ... corrieredellosport.it
Diretta Italia Lituania | Streaming video tv: si chiude il girone (basket, oggi domenica 5 luglio 2026)Diretta Italia Lituania streaming video tv, oggi domenica 5 luglio 2026: orario e risultato live della partita per le qualificazioni mondiali di basket. ilsussidiario.net