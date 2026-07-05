LIVE Italia-Lituania 9-20 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | avvio micidiale dei lituani gli azzurri devono reagire

Notizia in breve

La Lituania ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 20 punti, 9-29, grazie a una serie di canestri dalla distanza e a una schiacciata di un giocatore baltico. Gli azzurri sono stati costretti a inseguire fin dall’inizio, con pochi punti segnati e molte difficoltà in attacco. La squadra italiana ha risposto con una tripla e un canestro dal centro, ma il divario resta consistente. La partita è in corso.