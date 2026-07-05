Alle 19:40 si è aperta la partita tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, allo stadio di Bologna. Gli azzurri affrontano i lituani, guidati da Valanciunas, in un match che si svolge senza interruzioni. La cronaca inizia con le squadre in campo, pronte a dare il via alle prime azioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19:40 Buonasera a tutti, amiche e amici di OA Sport! Bentrovati alla diretta Live di Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027. Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027. Gli azzurri chiudono la prima fase ospitando la coriacea squadra baltica e anche questa finestra estiva per il girone D. La rappresentativa tricolore già certa del primo posto e del passaggio alla prossima fase – dove si portano dietro i punti conquistati nella prima – ha fatto la voce grossa giovedì sera contro l’Islanda (83-102) grazie ad un terzo quarto stellare, con 16 punti di uno scatenato Tommaso Baldasso e 14 punti di un Nico Mannion sempre efficace così come la coppia Tonut-Tessitori (30 punti in due). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: gli azzurri affrontano Valanciunas e compagni a Bologna

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