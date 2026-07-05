LIVE Italia-Lituania 65-76 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli ospiti tentano la fuga decisiva gli azzurri provano a non mollare

Notizia in breve

A un minuto dalla fine, la partita vede l’Italia con il possesso palla dopo un fallo in attacco di Jakucionis. Il punteggio è 65-76 a favore della Lituania, che ha tentato una fuga decisiva nel corso dell’ultimo quarto. Gli ospiti hanno mantenuto un vantaggio stabile, mentre gli azzurri cercano di reagire per ridurre lo svantaggio. La partita si sta giocando in un momento decisivo, con l’Italia che prova a recuperare punti.