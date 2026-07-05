LIVE Italia-Lituania 65-76 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli ospiti tentano la fuga decisiva gli azzurri provano a non mollare
A un minuto dalla fine, la partita vede l’Italia con il possesso palla dopo un fallo in attacco di Jakucionis. Il punteggio è 65-76 a favore della Lituania, che ha tentato una fuga decisiva nel corso dell’ultimo quarto. Gli ospiti hanno mantenuto un vantaggio stabile, mentre gli azzurri cercano di reagire per ridurre lo svantaggio. La partita si sta giocando in un momento decisivo, con l’Italia che prova a recuperare punti.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 85-82 NICOOOOO MAAAAANNNIOOOON! TRIPLAAAAAAAAAAA Fallo in attacco di Jakucionis! Possesso Italia, quando si entra nell’ultimo minuto. 82-82 Giro perfetto in lunetta di Nico Mannion: parità! 80-82 Altra palla persa sanguinosa della Lituania: interferenza sull’appoggio di Stefano Tonut, canestro valido. 78-82 ANCORA LORO DUE: TONUT-PROCIDA! ESPLODE LA VIRTUS ARENA, L’ITALIA C’E’ ECCOME. TIME-OUT LITUANIA. 76-82 ASSIST DI TONUT, SCHIACCIATA DI PROCIDA! 74-82 Appoggio di Tubelis che sale a quota 25 punti. 74-80 PROCIDAAAAAA! LA TRIPLAAAAAAA Time-out Lituania, con gli azzurri che si rifanno sotto e tornano sotto la doppia cifra di svantaggio con ancora quasi 4? da giocare. 🔗 Leggi su Oasport.it
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