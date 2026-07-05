Sul punteggio di 50-46, i giocatori lituani tentano di riavvicinarsi, mentre gli italiani mantengono il vantaggio nella ripresa. Dopo un pareggio a 59, gli avversari segnano con un fallo, portando il punteggio a 59-57. Un giocatore italiano risponde subito con un canestro e un tiro libero, portando il risultato a 57-57.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-59 Ancora pareggio lituano. 59-57 EMEJURU COL FALLO! L’ITALIA RISPONDE SUBITO. 57-57 Completato il 2+1 per il pareggio. 57-56 Radzevicius col fallo! Ancora -1 Lituania. 57-54 22 di Matteo Spagnolo ai liberi per ridare ossigeno all’Italia a -1’19” dalla terza sirena. 55-54 Altro canestro pesante, questa volta di Sargiunas. 55-51 Blazdekis con la tripla frontale del -4. Confermata la decisione degli arbitri: palla alla Lituania. Challenge richiesto da Marco Ramondino sul possesso di una rimessa. 55-48 Giro perfetto in lunetta di Matteo Spagnolo per il +7 Italia. 53-48 12 ai liberi di Giovanni Emejuru. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - LIVE Italia-Lituania 50-46, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: i lituani provano a reagire, gli azzurri rimangono davanti nella ripresa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Basket, Qualificazione Mondiali Femminili, Usa-Italia 93-59: gli highlights

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-Lituania 9-20, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: avvio micidiale dei lituani, gli azzurri devono reagireLa Lituania ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 20 punti, 9-29, grazie a una serie di canestri dalla distanza e a una schiacciata di un...

LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: gli azzurri affrontano Valanciunas e compagni a BolognaAlle 19:40 si è aperta la partita tra Italia e Lituania, valida per le qualificazioni ai Mondiali di basket 2027, allo stadio di Bologna.

Temi più discussi: LIVE Italia-Lituania, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: serve un’impresa contro le stelle NBA; WCQ ’27, Islanda-Italia 83-102. Azzurri qualificati alla seconda fase. Domenica la Lituania; L'Italia sfida Islanda e Lituania: quando gioca e dove vederla in TV; Qualificazioni Mondiale 2027: l’Italia vince in Islanda e accede al secondo round.

In Italia il 54% degli insegnanti delle scuole ha almeno 50 anni, contro il 40% di media nell'Unione Europea. Solo Lituania (58%) e Portogallo (56%) hanno quote più alte. Tra i grandi paesi, Germania 38%, Francia 37%, Spagna 35%. x.com

Italia-Lituania diretta qualificazioni basket Mondiali 2027: segui la sfida degli azzurri oggi LIVEAlla Virtus Arena di Bologna Fiere va in scena un match che è un crocevia determinante per la qualificazione alla Fiba World Cup 2027 che si terrà a Doha ... corrieredellosport.it

LIVE Italia-Lituania 50-46, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: i lituani provano a reagire, gli azzurri rimangono davanti nella ripresaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di ... oasport.it