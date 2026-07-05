LIVE Italia-Lituania 30-27 Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA | gli azzurri mettono la freccia con Mannion nel secondo quarto
Durante il secondo quarto, Mannion ha segnato un canestro che ha permesso all’Italia di superare la Lituania, portandosi avanti nel punteggio. Poco dopo, Tubelis ha realizzato due liberi, portando i baltici di nuovo in vantaggio con 14 punti. Al momento, il punteggio vede gli azzurri avanti 30-27, con 22 punti di Tubelis. La partita si svolge nelle qualificazioni mondiali di basket 2027.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 30-32 22 di Tubelis in lunetta (14 punti per il giocatore in forza allo Zalgiris Kaunas) per riportare la Lituania davanti. 30-30 Jakucionis pareggia prontamente i conti con la stessa moneta. 30-27 NICOOOO MAAAAAANNIOOON! LA TRIPLA DEL SORPASSOOOOOOO 27-27 EMEJURU! INCHIODATA, PAREGGIO. 25-27 CONTROPIEDE DI MANNION! GLI AZZURRI TORNANO IN PARTITA, -2 E TIME-OUT LITUANIA. 23-27 12 in lunetta di Nico Mannion per riportare l’Italia a -4. 22-27 Schiacciata di Sargiunas. Inizia il secondo quarto alla Virtus Arena. Finisce il primo quarto: dopo 10? Lituania avanti 22-25 sull’Italia. 22-25 Matteo Spagnolo alza la parabola! -3 Italia. 🔗 Leggi su Oasport.it
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