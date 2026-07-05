LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | problema per Antonelli si ritira Verstappen! Safety Car!

Durante il Gran Premio di Gran Bretagna del 2026, il pilota ha perso il controllo e si è fermato nella ghiaia a Stowe, costringendo il ritiro. Contestualmente, un problema tecnico ha causato il ritiro di un altro concorrente. La presenza di una Safety Car ha modificato la corsa. Un altro pilota ha dovuto abbandonare la gara per problemi meccanici. La gara è proseguita con le vetture in corsa dietro alla vettura di sicurezza.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.23 Verstappen nella ghiaia dopo il testacoda. More drama at Silverstone!! Verstappen into the gravel at Stowe and out of the race #F1 #BritishGP LAP 4852 pic.twitter.comJ9mGarvnHL — Formula 1 (@F1) July 5, 2026 49° giro52 Hamilton notato per una possibile infrazione in regime di bandiere gialle. 49° giro52 Con questa Safety Car, e dovendo scontare 5? di penalità, Antonelli finirà sicuramente fuori dalla zona punti. 49° giro52 Hamilton torna in pista in terza posizione, dunque alle spalle di Russell. 49° giro52 Pit-stop sia per Leclerc sia per Hamilton. Entrambi montano gomme soft. 48° giro52 Safety Car! 48° giro52 COLPI DI SCENA A RIPETIZIONE! Verstappen finisce nella ghiaia e si ritira! 47° giro52 Cinque secondi di penalità per Antonelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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