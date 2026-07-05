LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | Antonelli si riavvicina a Leclerc fondamentale il pit-stop

Al 22° giro, il regime di Virtual Safety Car si è concluso senza che nessuno abbia approfittato per il pit-stop. Antonelli si avvicina a Leclerc in classifica, grazie a un pit-stop decisivo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22° giro52 Già terminato il regime di Virtual Safety Car. Nessuno ha potuto approfittarne per effettuare il pit-stop. 22° giro52 Virtual Safety Car, c’è un ombrello nella ghiaia! 22° giro52 Antonelli a 3?2 da Leclerc. Ferrari che inizia a patire il degrado delle gomme medie. 21° giro52 Sin qui deludente Hamilton, peraltro su una delle sue piste preferite. 21° giro52 Leclerc dovrà sudarsi questa vittoria, perché Antonelli non molla: l’italiano si porta a 3?5 dal monegasco. 20° giro52 Verstappen è nettamente il più veloce in pista con gomme hard nuove. Ma le avrà poi più usurate nel finale di gara. 20° giro52 Pit-stop per Hadjar. 🔗 Leggi su Oasport.it

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