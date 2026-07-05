LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | si avvicina la gara Leclerc e Hamilton all’assalto di Antonelli

Notizia in breve

La gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1 sta per iniziare. Prima del via, Kimi Antonelli si è avvicinato al padre per scambiare due parole, mentre Leclerc e Hamilton sono in corsa per ottenere posizioni migliori. La competizione si svolge su un circuito che attira numerosi tifosi, con i piloti che cercano di migliorare il loro risultato in vista del traguardo. La partenza è imminente e gli spettatori attendono di vedere le prime manovre in pista.