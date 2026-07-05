LIVE F1 GP Gran Bretagna 2026 in DIRETTA | si avvicina la gara Leclerc e Hamilton all’assalto di Antonelli
La gara del Gran Premio di Gran Bretagna 2026 di Formula 1 sta per iniziare. Prima del via, Kimi Antonelli si è avvicinato al padre per scambiare due parole, mentre Leclerc e Hamilton sono in corsa per ottenere posizioni migliori. La competizione si svolge su un circuito che attira numerosi tifosi, con i piloti che cercano di migliorare il loro risultato in vista del traguardo. La partenza è imminente e gli spettatori attendono di vedere le prime manovre in pista.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.48 Kimi Antonelli anche oggi va a farsi abbracciare dal papà, con cui scambia due chiacchiere prima della partenza. 15.48 Sulla carta, la strategia migliore dovrebbe prevedere un solo pit-stop. Chiaramente i discorsi potrebbero cambiare in caso di Safety Car. 15.46 I giri da percorrere saranno 52. 15.43 Se guardiamo all’autodromo di Silverstone, il pilota capace di imporsi con la posizione di partenza più sfavorevole è Emerson Fittipaldi, che nel 1975 trionfò a dispetto del 7° slot in griglia. 15.41 Il pilota peggio qualificato ad aver vinto il Gran Premio di Gran Bretagna è Carlos Reutemann, che nel 1978 a Brands Hatch si impose partendo dall’ 8° posto. 🔗 Leggi su Oasport.it
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