LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri per i quarti contro due specialisti

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 11:00 si è aperta la sfida di ottavi di finale di Wimbledon 2026 nel doppio misto, con Errani e Vavassori contro Polmans e Hunter. La partita si sta giocando sul centrale e sarà trasmessa in diretta. I due team italiani affrontano due specialisti del doppio, con aggiornamenti che saranno forniti nel corso dell’incontro.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale di Wimbledon 2026, tabellone di doppio misto che vede di fronte Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia formata da Marc Polmans e Storm Hunter. Gli azzurri giocano per issarsi per la prima volta in carriera ai quarti di finale a Wimbledon in questa specialità, che li ha visti sollevare già 4 titoli dello Slam. I campioni del Roland Garros sfidano una coppia australiana per issarsi poi nel quarto che li vedrebbe opposti o ad AndreozziSutijadi o a TracyDanilina. La romagnola ha disertato il doppio femminile e prova ad andare fino in fondo nel misto. 🔗 Leggi su Oasport.it

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