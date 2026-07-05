LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri per i quarti contro due specialisti

Notizia in breve

Alle 11:00 si è aperta la sfida di ottavi di finale di Wimbledon 2026 nel doppio misto, con Errani e Vavassori contro Polmans e Hunter. La partita si sta giocando sul centrale e sarà trasmessa in diretta. I due team italiani affrontano due specialisti del doppio, con aggiornamenti che saranno forniti nel corso dell’incontro.