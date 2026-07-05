Errani Vavassori-Polmans Hunter oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si svolgono i match di doppio tra Errani e Vavassori contro Polmans e Hunter a Wimbledon 2026. L’obiettivo è mantenere il ritmo della vittoria ottenuta nel primo turno, proseguendo verso le fasi finali del torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming e in tv, con orario e programma ancora da definire. La competizione prosegue con l’intento di confermare la buona prestazione iniziale.

L’obiettivo non può che essere dare continuità alla splendida prova offerta nel match d’esordio per continuare la propria marcia inesorabile verso le fasi decisive del torneo. Nel secondo turno del torneo di doppio misto di Wimbledon Sara Errani e Andrea Vavassori, teste di serie numero uno, sfidano la coppia australiana Marc PolmansStorm Hunter. Il match sarà il quarto in programma sul Court 17, campo su cui il gioco inizierà alle ore 12:00. Nel match che ha segnato l’esordio nella competizione la coppia azzurra, reduce dall’ennesimo trionfo del suo impressionante percorso colto nel recente Roland Garros, ha disposto agevolmente del tandem britannico formato dalle wild card StevensonBurrage. 🔗 Leggi su Oasport.it

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