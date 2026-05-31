LIVE Errani Vavassori-Stollar Harrison Roland Garros 2026 in DIRETTA | secondo turno contro due specialisti

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al secondo turno di Roland Garros 2026, Errani e Vavassori affrontano Stollar e Harrison, entrambi specializzati in doppio. La partita si sta svolgendo in diretta, con aggiornamenti disponibili sul nostro sito. La sfida vede i due italiani opposti a due avversari con esperienze nel settore, in un match che prosegue nel rispetto delle regole ufficiali del torneo. La diretta è aggiornata costantemente per seguire l’andamento della gara.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon giorno amici di OA SPORT e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di 3° turno del tabellone di doppio misto che vede di fronte gli azzurri e campioni in carica Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia di specialisti formata da Stollar ed Harrison. Ancora l’americano ad incrociare la racchetta con Andrea Vavassori dopo la magica semifinale di Roma che regalò a lui e a Bolelli la prima finale al Foro Italico. Oggi gli si giocano un posto in quarti di finale a Parigi dopo che all’esordio hanno sconfitto l’ostica coppia formata da Perez e da Cabral. Oggi il livello si alza perché entrambi i rivali sono in top 30 nelle rispettive classifiche di specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

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