LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri in campo nel tardo pomeriggio

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel torneo di Wimbledon 2026, Errani e Vavassori sono scesi in campo nel tardo pomeriggio contro Hunter e Polmans. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Sinner e Mochizuki, iniziata alle 14:30. La partita tra Noskova e Sramkova si è conclusa con Noskova e Sramkova in vantaggio per 7-5. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con le partite che proseguono sul campo centrale e sui campi secondari.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 18:13 NoskovaSramkova sono avanti per 7-5 si FossaKorpatsch, poi gli azzurri! 16:45 Concluso anche il secondo match, adesso NoskovaSramkova contro FossaKorpatsch e poi ErraniVavassori!! 14:00 Concluso il primo doppio sul campo degli azzurri con la vittoria di KrawietzPuetz, ne mancano due di doppio femminile. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale di Wimbledon 2026, tabellone di doppio misto che vede di fronte Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia formata da Marc Polmans e Storm Hunter. 🔗 Leggi su Oasport.it

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