LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri in campo nel tardo pomeriggio

Notizia in breve

Nel torneo di Wimbledon 2026, Errani e Vavassori sono scesi in campo nel tardo pomeriggio contro Hunter e Polmans. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Sinner e Mochizuki, iniziata alle 14:30. La partita tra Noskova e Sramkova si è conclusa con Noskova e Sramkova in vantaggio per 7-5. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con le partite che proseguono sul campo centrale e sui campi secondari.