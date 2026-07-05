LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans Wimbledon 2026 in DIRETTA | azzurri in campo nel tardo pomeriggio
Nel torneo di Wimbledon 2026, Errani e Vavassori sono scesi in campo nel tardo pomeriggio contro Hunter e Polmans. Contestualmente, si svolge anche la partita tra Sinner e Mochizuki, iniziata alle 14:30. La partita tra Noskova e Sramkova si è conclusa con Noskova e Sramkova in vantaggio per 7-5. La diretta viene aggiornata in tempo reale, con le partite che proseguono sul campo centrale e sui campi secondari.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 18:13 NoskovaSramkova sono avanti per 7-5 si FossaKorpatsch, poi gli azzurri! 16:45 Concluso anche il secondo match, adesso NoskovaSramkova contro FossaKorpatsch e poi ErraniVavassori!! 14:00 Concluso il primo doppio sul campo degli azzurri con la vittoria di KrawietzPuetz, ne mancano due di doppio femminile. Buon giorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida di ottavi di finale di Wimbledon 2026, tabellone di doppio misto che vede di fronte Sara ERRANI e Andrea VAVASSORI opposti alla coppia formata da Marc Polmans e Storm Hunter. 🔗 Leggi su Oasport.it
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Errani/Vavassori-Polmans/Hunter oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streamingOggi si svolgono i match di doppio tra Errani e Vavassori contro Polmans e Hunter a Wimbledon 2026.
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Il programma degli azzurri oggi (5 luglio) a Wimbledon Andrea Vavassori/Sara Errani vs Polmans/Hunter Ore 16:30 Jannik Sinner vs Shintaro Mochizuki Ore 18:00 Forza azzurri! I match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e i facebook
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