LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani vincono il primo set

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli australiani Hunter e Polmans hanno vinto il primo set contro Errani e Vavassori, chiudendo con un 6-3. Durante il match, Vavassori ha messo a segno un ace, mentre Polmans ha concluso con un pallonetto di rovescio vincente. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende il prossimo incontro tra Sinner e Mochizuki.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 15-0 Ace Vavassori. 3-6 Pallonetto di rovescio vincente per Polmans. 40-15 Ace di Polmans. 30-15 Fuori la volée di Polmans sul diritto di Erranni. 30-0 Chiude a rete l’australiano. 15-0 Splendida volée di diritto di Polmans. 3-5 Stecca la risposta Polmans 40-0 Largo il recupero di Hunter. 30-0 Fuori il recupero degli australiani. 15-0 Chiusura a rete di Vavassori. 2-5 Incomprensione tra Errani e Vavassori, la palla cade. 40-30 Lunga la volée di rovescio di Vavassori. 30-30 In rete la risposta di Vavassori. 15-30 Smash vincente di Polmans. 0-30 Scambio prolungato e ravvicinato a rete. 🔗 Leggi su Oasport.it

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