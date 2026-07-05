LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani vincono il primo set

Notizia in breve

Gli australiani Hunter e Polmans hanno vinto il primo set contro Errani e Vavassori, chiudendo con un 6-3. Durante il match, Vavassori ha messo a segno un ace, mentre Polmans ha concluso con un pallonetto di rovescio vincente. La partita prosegue con aggiornamenti in tempo reale, mentre si attende il prossimo incontro tra Sinner e Mochizuki.