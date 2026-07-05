LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | iniziato l’ottavo di finale

Notizia in breve

L’ottavo di finale di doppio misto a Wimbledon 2026 è iniziato con la coppia composta da Errani e Vavassori, che si trova sotto 1-2 contro Hunter e Polmans. Durante il match, Vavassori ha commesso un errore con una volée di diritto in rete mentre era al servizio. È in corso anche la partita tra Sinner e Mochizuki, con il primo in svantaggio per 0-15 nel terzo match in programma dalle 14.30.