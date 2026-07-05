LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 1-2 Wimbledon 2026 in DIRETTA | iniziato l’ottavo di finale
L’ottavo di finale di doppio misto a Wimbledon 2026 è iniziato con la coppia composta da Errani e Vavassori, che si trova sotto 1-2 contro Hunter e Polmans. Durante il match, Vavassori ha commesso un errore con una volée di diritto in rete mentre era al servizio. È in corso anche la partita tra Sinner e Mochizuki, con il primo in svantaggio per 0-15 nel terzo match in programma dalle 14.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 0-15 Brutta volée di diritto in rete di Vavassori con Errani al servizio. 1-2 Smash vincente di Polmans. 40-30 Ancora una risposta vincente di Errani, stavolta col rovescio lungolinea. 40-15 Volée di rovescio di Polmans che colpisce in testa Errani. 30-15 Risposta vincente di Errani con il diritto lungolinea. 30-0 Lunga di un soffio la risposta di Vavassori. 15-0 Ace esterno di Hunter. 1-1 Servizio esterno vincente di Vavassori. 19.00 Iniziata la partita. Gli australiani tengono subito il servizio. 18:13 NoskovaSramkova sono avanti per 7-5 si... 🔗 Leggi su Oasport.it
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