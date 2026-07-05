Gli australiani hanno ottenuto un break nel primo set contro gli avversari, portandosi sul 4-1. Durante lo scambio, un colpo vincente ha concluso uno scambio prolungato a rete. Nel frattempo, il match tra ErraniVavassori e gli avversari prosegue con gli australiani in vantaggio. La partita si svolge nel contesto di Wimbledon 2026, con aggiornamenti in tempo reale disponibili online.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 15-30 Smash vincente di Polmans. 0-30 Scambio prolungato e ravvicinato a rete. Alla fine l’ultima volée di rovescio vincente è quella di Vavassori. 0-15 Risposta vincente di Errani col rovescio lungolinea. Hunter al servizio. 2-4 Hunter stecca la risposta. 40-15 Larga la risposta di Polmans. 30-15 Doppio fallo stavolta per l’azzurro. 30-0 Altro ace di Vavassori. 15-0 Ace di Vavassori. 4-1 Ace esterno di Polmans. 40-15 In rete stavolta la volée di rovescio di Polmans. 40-0 Servizio vincente di Polmans. 30-0 Lungo il rovescio incrociato di Vavassori. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 1-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break degli australiani

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