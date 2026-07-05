LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 7-6 2 1-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani avanti di un break
Gli australiani sono avanti di un break nel secondo set, con il punteggio di 3-1. La partita si sta giocando su campi di erba a Wimbledon 2026, con Hunter che ha concluso un punto con un rovescio sotto rete e Polmans che ha messo a segno un colpo di volée. La sfida tra ErraniVavassori e HunterPolmans prosegue con i giocatori che cercano di mantenere il vantaggio.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 40-15 Chiude sotto rete Hunter con il rovescio. 30-15 Servizio e volée per Polmans. 15-15 In rete il diritto del torinese. 0-15 Risposta di diritto per Errani. 1-3 Volée di diritto per Polmans. 30-40 Reattivo sotto rete Vavassori. 15-40 Finisce in rete il rovescio di Errani. 15-30 In rete il passante di Hunter. 0-30 Polmans forza l’errore di Vavassori. 0-15 Chiude sotto rete Polmans. 1-2 Lungo il recupero di Errani 40-15 Schiaffo di diritto per Vavassori. 40-0 Servizio vincente. 30-0 In rete la risposta del piemontese. 15-0 Rovescio vincente per Hunter. 🔗 Leggi su Oasport.it
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