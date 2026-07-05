LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 7-6 2 1-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani avanti di un break

Notizia in breve

Gli australiani sono avanti di un break nel secondo set, con il punteggio di 3-1. La partita si sta giocando su campi di erba a Wimbledon 2026, con Hunter che ha concluso un punto con un rovescio sotto rete e Polmans che ha messo a segno un colpo di volée. La sfida tra ErraniVavassori e HunterPolmans prosegue con i giocatori che cercano di mantenere il vantaggio.