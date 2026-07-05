LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani recuperano il break

Notizia in breve

Gli australiani recuperano il break e si portano sul 4-3 nel secondo set contro Errani e Vavassori nel match di Wimbledon 2026. Nel corso del gioco, Polmans realizza una gran volée e, dopo uno scambio, chiude a rete portando il punteggio sul 40-40. La partita continua con scambi intensi, mentre si attende una risposta dagli avversari. La sfida tra i due team prosegue con i punti che si susseguono senza sosta.