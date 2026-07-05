LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani recuperano il break
Gli australiani recuperano il break e si portano sul 4-3 nel secondo set contro Errani e Vavassori nel match di Wimbledon 2026. Nel corso del gioco, Polmans realizza una gran volée e, dopo uno scambio, chiude a rete portando il punteggio sul 40-40. La partita continua con scambi intensi, mentre si attende una risposta dagli avversari. La sfida tra i due team prosegue con i punti che si susseguono senza sosta.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) A-40 Gran voléè di Polmans. 40-40 Entra bene Polmans e chiude a rete. 30-40 Smash Vavassori. 30-30 Gran risposta di diritto lungolinea per l’azzurro. 30-15 Ace. 15-15 Stecca con il diritto Vavassori. 0-15 Errani forza l’errore della rivale. 4-3 Entra bene il tennista australiano. 30-40 Larga la volée di diritto di Errani. 30-30 L’australiano chiude a rete. 30-15 Vavassori protegge bene la rete. 15-15 Gran risposta di Polmans. 15-0 Smash Vavassori. 4-2 Ace. A-40 Chiusura vincente per Polmans. 40-40 Risposta vincente di rovescio per il torinese. A-40 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it
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