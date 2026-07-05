LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA | gli australiani recuperano il break

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Gli australiani recuperano il break e si portano sul 4-3 nel secondo set contro Errani e Vavassori nel match di Wimbledon 2026. Nel corso del gioco, Polmans realizza una gran volée e, dopo uno scambio, chiude a rete portando il punteggio sul 40-40. La partita continua con scambi intensi, mentre si attende una risposta dagli avversari. La sfida tra i due team prosegue con i punti che si susseguono senza sosta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) A-40 Gran voléè di Polmans. 40-40 Entra bene Polmans e chiude a rete. 30-40 Smash Vavassori. 30-30 Gran risposta di diritto lungolinea per l’azzurro. 30-15 Ace. 15-15 Stecca con il diritto Vavassori. 0-15 Errani forza l’errore della rivale. 4-3 Entra bene il tennista australiano. 30-40 Larga la volée di diritto di Errani. 30-30 L’australiano chiude a rete. 30-15 Vavassori protegge bene la rete. 15-15 Gran risposta di Polmans. 15-0 Smash Vavassori. 4-2 Ace. A-40 Chiusura vincente per Polmans. 40-40 Risposta vincente di rovescio per il torinese. A-40 Ace. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Errani.

live errani vavassori hunter polmans 3 6 4 3 wimbledon 2026 in diretta gli australiani recuperano il break
© Oasport.it - LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6 4-3 Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli australiani recuperano il break
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 1-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break degli australianiGli australiani hanno ottenuto un break nel primo set contro gli avversari, portandosi sul 4-1.

LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6, Wimbledon 2026 in DIRETTA: gli australiani vincono il primo setGli australiani Hunter e Polmans hanno vinto il primo set contro Errani e Vavassori, chiudendo con un 6-3.

Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurri per i quarti contro due specialisti; Diretta Andrea Vavassori - Sara Errani vs Storm Hunter - Marc Polmans Mixed Double - Wimbledon 2026; Andrea Vavassori/Sara Errani - Marc Polmans/Storm Hunter Riassunto della partita; Errani/Vavassori-Polmans/Hunter oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming.

errani vavassori hunter live errani vavassori hunterErrani/Vavassori-Polmans/Hunter oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, canale, streamingL'obiettivo non può che essere dare continuità alla splendida prova offerta nel match d'esordio per continuare la propria marcia inesorabile verso le fasi ... oasport.it

errani vavassori hunter live errani vavassori hunterLIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurri in campo nel tardo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 14:00 Concluso il primo doppio sul campo degli ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web