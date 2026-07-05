LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il set si decide al tie-break

Da oasport.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il set tra ErraniVavassori e HunterPolmans si è concluso con un punteggio di 6-6, portando la partita al tie-break. Nel corso del match, Polmans ha messo in rete una risposta, mentre Vavassori ha recuperato e vinto un punto. La partita si sta disputando a Wimbledon 2026. Tra le altre sfide in corso, si segnala il match tra Sinner e Mochizuki, con il primo in vantaggio 4-0 nel terzo set.

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CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 4-0 In rete la risposta di Polmans. 3-0 Recupero vincente di Vavassori. 2-0 Errani vince il corpo a corpo sotto rete. 1-0 Servizio vincente. 6-6 Servizio vincente. 40-0 Volée di rovescio dell’australiano. 30-0 Polmans chiude sotto rete. 15-0 Scappa via il diritto dell’azzurra. 6-5 Finisce in rete la volée di Polmans. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Diritto vincente di Polmans. 30-15 Rovescio vincente di Hunter. 30-0 In rete la risposta di Polmans, 15-0 Gran chiusura a rete di Vavassori. 5-5 Servizio vincente. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Vavassori induce Hunter all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it

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