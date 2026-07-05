LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il set si decide al tie-break

Notizia in breve

Il set tra ErraniVavassori e HunterPolmans si è concluso con un punteggio di 6-6, portando la partita al tie-break. Nel corso del match, Polmans ha messo in rete una risposta, mentre Vavassori ha recuperato e vinto un punto. La partita si sta disputando a Wimbledon 2026. Tra le altre sfide in corso, si segnala il match tra Sinner e Mochizuki, con il primo in vantaggio 4-0 nel terzo set.