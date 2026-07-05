LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 6-6 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il set si decide al tie-break
Il set tra ErraniVavassori e HunterPolmans si è concluso con un punteggio di 6-6, portando la partita al tie-break. Nel corso del match, Polmans ha messo in rete una risposta, mentre Vavassori ha recuperato e vinto un punto. La partita si sta disputando a Wimbledon 2026. Tra le altre sfide in corso, si segnala il match tra Sinner e Mochizuki, con il primo in vantaggio 4-0 nel terzo set.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 4-0 In rete la risposta di Polmans. 3-0 Recupero vincente di Vavassori. 2-0 Errani vince il corpo a corpo sotto rete. 1-0 Servizio vincente. 6-6 Servizio vincente. 40-0 Volée di rovescio dell’australiano. 30-0 Polmans chiude sotto rete. 15-0 Scappa via il diritto dell’azzurra. 6-5 Finisce in rete la volée di Polmans. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Diritto vincente di Polmans. 30-15 Rovescio vincente di Hunter. 30-0 In rete la risposta di Polmans, 15-0 Gran chiusura a rete di Vavassori. 5-5 Servizio vincente. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Vavassori induce Hunter all’errore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Segui gli aggiornamenti su Errani.
Notizie e thread social correlati
LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 3-6 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA: il set si decide in volataDurante il match di doppio, il set si è concluso con un punteggio di 6-5 dopo una fase molto combattuta.
LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans 1-4, Wimbledon 2026 in DIRETTA: break degli australianiGli australiani hanno ottenuto un break nel primo set contro gli avversari, portandosi sul 4-1.
Temi più discussi: LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurri per i quarti contro due specialisti; Diretta Andrea Vavassori - Sara Errani vs Storm Hunter - Marc Polmans Mixed Double - Wimbledon 2026; Andrea Vavassori/Sara Errani - Marc Polmans/Storm Hunter Riassunto della partita; Errani/Vavassori-Polmans/Hunter oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, programma, streaming.
Il programma degli azzurri oggi (5 luglio) a Wimbledon Andrea Vavassori/Sara Errani vs Polmans/Hunter Ore 16:30 Jannik Sinner vs Shintaro Mochizuki Ore 18:00 Forza azzurri! I match saranno trasmessi in diretta su Sky Sport e i facebook
LIVE Errani/Vavassori-Hunter/Polmans, Wimbledon 2026 in DIRETTA: azzurri in campo nel tardo pomeriggioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 14:00 Concluso il primo doppio sul campo degli ... oasport.it
Errani/Vavassori-Polmans/Hunter oggi, Wimbledon 2026: orario, tv, canale, streamingL'obiettivo non può che essere dare continuità alla splendida prova offerta nel match d'esordio per continuare la propria marcia inesorabile verso le fasi ... oasport.it