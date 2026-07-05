LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il set si decide in volata

Notizia in breve

Durante il match di doppio, il set si è concluso con un punteggio di 6-5 dopo una fase molto combattuta. Nel frattempo, nel terzo incontro in programma dalle 14.30, il punteggio tra Sinner e Mochizuki è di 40-0, con Polmans che ha concluso uno scambio con una volée di rovescio e poi ha vinto un punto sotto rete.