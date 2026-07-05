LIVE Errani Vavassori-Hunter Polmans 3-6 6-5 Wimbledon 2026 in DIRETTA | il set si decide in volata
Durante il match di doppio, il set si è concluso con un punteggio di 6-5 dopo una fase molto combattuta. Nel frattempo, nel terzo incontro in programma dalle 14.30, il punteggio tra Sinner e Mochizuki è di 40-0, con Polmans che ha concluso uno scambio con una volée di rovescio e poi ha vinto un punto sotto rete.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-MOCHIZUKI (3° MATCH DALLE 14.30) 40-0 Volée di rovescio dell’australiano. 30-0 Polmans chiude sotto rete. 15-0 Scappa via il diritto dell’azzurra. 6-5 Finisce in rete la volée di Polmans. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Diritto vincente di Polmans. 30-15 Rovescio vincente di Hunter. 30-0 In rete la risposta di Polmans, 15-0 Gran chiusura a rete di Vavassori. 5-5 Servizio vincente. 40-30 Servizio vincente. 30-30 Vavassori induce Hunter all’errore. 30-15 Fuori il pallonetto difensivo dell’australiano. 30-0 Chiude sotto rete Hunter. 15-0 Servizio vincente. 5-4 Servizio vincente. 40-15 Risposta vincente Polmans. 🔗 Leggi su Oasport.it
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