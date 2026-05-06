Lite furiosa tra Valverde e Tchouameni durante gli allenamenti del Real | sono quasi arrivati alle mani
Durante l’allenamento odierno del Real Madrid si è verificata una lite tra Valverde e Tchouameni, con i due giocatori che sono quasi venuti alle mani dopo un confronto acceso. La discussione ha coinvolto i due centrocampisti, creando momenti di tensione tra i presenti. Non ci sono state ulteriori conseguenze o interventi da parte dello staff tecnico. La situazione si è conclusa senza incidenti più gravi.
Tensione alle stelle in casa Real Madrid. Durante l'allenamento di oggi Valverde e Tchouameni sono quasi arrivati??alle mani dopo un'accesa discussione.🔗 Leggi su Fanpage.it
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