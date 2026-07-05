Lite tra coinquilini finisce nel sangue a Palermo | poi si barrica in casa apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo
A Palermo, una lite tra coinquilini si è conclusa con un omicidio e ha causato l’evacuazione di un intero palazzo. Dopo la rissa, uno degli uomini coinvolti si è barricato in casa, ha aperto il gas e ha minacciato di farlo esplodere. La polizia ha intervenuto per sventare il pericolo e ha evacuato gli altri residenti. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.
Omicidio a Palermo: uomo ucciso dopo una lite, palazzo evacuato per la fuga di gas. Tragedia a Palermo, dove una violenta lite tra coinquilini si è conclusa con un omicidio e ha rischiato di trasformarsi in una strage. Il dramma si è consumato in un appartamento di via Sampolo, dove Francesco Spataro, 53 anni, è stato ucciso con diverse coltellate. Subito dopo l’aggressione, il presunto responsabile, Francesco Cusumano, 38 anni, si è barricato nell’abitazione, aprendo il gas e minacciando di far saltare in aria l’intero edificio. L’intervento dei carabinieri, dei vigili del fuoco e dei tecnici del gas ha evitato conseguenze ancora più gravi. Al termine di una lunga trattativa, il 38enne ha aperto la porta ed è stato fermato. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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