Lite tra coinquilini finisce nel sangue a Palermo | poi si barrica in casa apre il gas e minaccia di far esplodere il palazzo

Notizia in breve

A Palermo, una lite tra coinquilini si è conclusa con un omicidio e ha causato l’evacuazione di un intero palazzo. Dopo la rissa, uno degli uomini coinvolti si è barricato in casa, ha aperto il gas e ha minacciato di farlo esplodere. La polizia ha intervenuto per sventare il pericolo e ha evacuato gli altri residenti. L’indagine è in corso per chiarire le dinamiche dell’accaduto.