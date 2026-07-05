Questa mattina a Palermo, un uomo di 68 anni è stato trovato morto in una pozza di sangue, ucciso con coltellate. Poco dopo, l’uomo si è barricato in casa e ha minacciato di far esplodere il palazzo. Dopo alcune ore, l’uomo si è consegnato alle forze dell’ordine.

Paura questa mattina a Palermo, dove un uomo di 68 anni è stato ucciso a coltellate e rinvenuto in una pozza di sangue. L'allarme è scattato in tarda mattina in via Sampolo. La vittima è stata trovata priva di vita in un appartamento al secondo piano di un palazzo. Sul posto si sono precipitati i carabinieri e i vigili del fuoco. Stando alle informazioni riportate fino ad ora, una seconda persona, forse l'omicida, si sarebbe barricata all'interno dell'abitazione, minacciando di far saltare in aria il palazzo. I pompieri hanno effettivamente rilevato una fuga di gas. Per tale ragione sul posto sono arrivati anche gli artificieri e lo stabile è stato evacuato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uccide un uomo e si barrica in casa: la minaccia di far esplodere il palazzo, poi la resa

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