Chi ha qualche anno in più ricorda alla radio l’hit parade degli album più venduti della settimana, seguiti dai “dischi caldi” dall’undicesimo al ventesimo posto. L’Italia è oggi in quella zona del ranking Fifa, 14ª, e resterà tra le prime venti fino alla fine del Mondiale. Al pronti-via del torneo era 12ª e il rischio di precipitare oltre il livello di guardia non era da sottovalutare: già una volta nella storia siamo scesi al 21° posto (agosto 2018, dopo il Mondiale in Russia). Non è soltanto questione di orgoglio per la Nazionale che ha vinto quattro Mondiali, è anche un tema pratico: il ranking Fifa serve per definire le fasce dei sorteggi mondiali, già ci va male da teste di serie, figurarsi in seconda linea. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - L'Italia guarda, ma non crolla nel ranking: è scesa al 14º posto, con la certezza di restare in Top20

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