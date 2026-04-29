Qual è il ranking ATP attuale di Rafael Jodar? Nella Race è già top20…

Rafael Jodar si trova attualmente tra i primi venti giocatori della Race ATP, confermando la sua crescita nel circuito. Durante il torneo ATP di Madrid, il secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, ha mostrato prestazioni di rilievo che hanno contribuito alla sua posizione di classifica. La sua partecipazione a questo evento ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori.

Il torneo ATP di Madrid, secondo Masters 1000 della stagione sulla terra battuta, sta regalando la definitiva esplosione ad alti livelli di Rafael Jodar. Il giovane spagnolo ha raggiunto per la prima volta nella sua carriera i quarti di finale di uno dei tornei più prestigiosi e si appresta a sfidare il numero uno del mondo, Jannik Sinner. Lo spagnolo, che ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore sulla terra di Marrakech, sta impressionando per il livello di gioco e per la personalità di un giocatore che, nonostante la giovanissima età, dimostra in diversi frangenti della partita la maturità di un veterano. La crescita del giovane iberico viene ovviamente certificata dalla sua posizione nella classifica mondiale.🔗 Leggi su Oasport.it

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