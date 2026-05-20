Rugby femminile | l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondiale

Da oasport.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il rugby femminile italiano ha raggiunto una nuova posizione nel ranking mondiale, salendo al sesto posto. Questo risultato deriva dai recenti incontri e dai punteggi ottenuti nelle competizioni internazionali. La posizione attuale riflette i risultati conseguiti nelle ultime partite e viene aggiornata periodicamente dalla World Rugby. La classifica mondiale tiene conto delle vittorie e delle sconfitte delle nazionali nelle gare ufficiali. La graduatoria si modifica in base ai risultati delle squadre coinvolte e ai punti assegnati in ogni incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Sei Nazioni femminile 2026 lascia in eredità molto più di una semplice graduatoria continentale. A torneo concluso, infatti, anche il World Rugby Ranking ridisegna i propri equilibri e premia soprattutto la crescita dell’Italia, protagonista di uno dei balzi più significativi dell’intero panorama europeo. Le azzurre, partite dalla nona posizione mondiale, hanno chiuso la competizione issandosi fino al sesto posto, certificando una progressione costruita settimana dopo settimana. Il percorso della squadra italiana è stato particolare: le sconfitte iniziali contro Francia e Irlanda, avversarie nettamente meglio piazzate nel ranking, hanno inciso poco sul punteggio complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it

rugby femminile l8217italia sale al sesto posto nel ranking mondiale
© Oasport.it - Rugby femminile: l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondiale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

U21 6 Nations Festival Femminile - Italia v Galles

Video U21 6 Nations Festival Femminile - Italia v Galles

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Rugby, l’Italia resta decima, ma scivola nel ranking mondiale

Leggi anche: Rugby, il ranking mondiale aggiornato: l’Italia paga la sconfitta con il Galles

Rugby femminile: l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondialeIl Sei Nazioni femminile 2026 lascia in eredità molto più di una semplice graduatoria continentale. A torneo concluso, infatti, anche il World Rugby ... oasport.it

rugby femminile l italiaRugby femminile: l’Inghilterra vince il Sei Nazioni 2026! Battuta la Francia. L’Italia chiude quartaSi è concluso con il Super Sunday il Sei Nazioni femminile 2026 e oggi allo Stade Atlantique di Bordeaux si assegnava il titolo con il big match tra ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web