Rugby femminile | l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondiale
Il rugby femminile italiano ha raggiunto una nuova posizione nel ranking mondiale, salendo al sesto posto. Questo risultato deriva dai recenti incontri e dai punteggi ottenuti nelle competizioni internazionali. La posizione attuale riflette i risultati conseguiti nelle ultime partite e viene aggiornata periodicamente dalla World Rugby. La classifica mondiale tiene conto delle vittorie e delle sconfitte delle nazionali nelle gare ufficiali. La graduatoria si modifica in base ai risultati delle squadre coinvolte e ai punti assegnati in ogni incontro.
Il Sei Nazioni femminile 2026 lascia in eredità molto più di una semplice graduatoria continentale. A torneo concluso, infatti, anche il World Rugby Ranking ridisegna i propri equilibri e premia soprattutto la crescita dell’Italia, protagonista di uno dei balzi più significativi dell’intero panorama europeo. Le azzurre, partite dalla nona posizione mondiale, hanno chiuso la competizione issandosi fino al sesto posto, certificando una progressione costruita settimana dopo settimana. Il percorso della squadra italiana è stato particolare: le sconfitte iniziali contro Francia e Irlanda, avversarie nettamente meglio piazzate nel ranking, hanno inciso poco sul punteggio complessivo. 🔗 Leggi su Oasport.it
U21 6 Nations Festival Femminile - Italia v Galles
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Rugby, l’Italia resta decima, ma scivola nel ranking mondiale
Leggi anche: Rugby, il ranking mondiale aggiornato: l’Italia paga la sconfitta con il Galles
È finalmente uscita la locandina ufficiale della Federazione Italiana Rugby per il Test Match di Gubbio ITALIA-SPAGNA. Finito il Sei Nazioni femminile, l'attenzione della Nazionale ora è tutta sulla giovane formazione Under 20 che inizierà tra qualche giorno il - Facebook facebook
L’Italia del rugby ha vinto contro il Galles l’ultima partita del Sei Nazioni femminile x.com
Thread di Match - Galles vs Italia | Sei Nazioni Femminile 2026 | Giro 5 reddit
Rugby femminile: l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondialeIl Sei Nazioni femminile 2026 lascia in eredità molto più di una semplice graduatoria continentale. A torneo concluso, infatti, anche il World Rugby ... oasport.it
Rugby femminile: l’Inghilterra vince il Sei Nazioni 2026! Battuta la Francia. L’Italia chiude quartaSi è concluso con il Super Sunday il Sei Nazioni femminile 2026 e oggi allo Stade Atlantique di Bordeaux si assegnava il titolo con il big match tra ... oasport.it