Rugby femminile | l’Italia sale al sesto posto nel ranking mondiale

Il rugby femminile italiano ha raggiunto una nuova posizione nel ranking mondiale, salendo al sesto posto. Questo risultato deriva dai recenti incontri e dai punteggi ottenuti nelle competizioni internazionali. La posizione attuale riflette i risultati conseguiti nelle ultime partite e viene aggiornata periodicamente dalla World Rugby. La classifica mondiale tiene conto delle vittorie e delle sconfitte delle nazionali nelle gare ufficiali. La graduatoria si modifica in base ai risultati delle squadre coinvolte e ai punti assegnati in ogni incontro.

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