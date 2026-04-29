Una donna ha scritto alla dottoressa esprimendo preoccupazione per il suo matrimonio dopo l’arrivo della figlioletta, di sei mesi, nata dopo un lungo desiderio. Secondo quanto comunicato, lei e il marito si sentirebbero ormai come due estranei, e questo stato ha suscitato in lei un forte disagio. La lettere rivela una difficoltà nel rapporto di coppia, accentuata dalla nascita della bambina.

Buongiorno dottoressa, le scrivo perché sono davvero preoccupata per il nostro matrimonio. Da quando è nata la nostra bimba sei mesi fa (che abbiamo desiderato davvero tanto), io e mio marito sembriamo due estranei. Mi sembra di aver smarrito il senso della coppia, e anzi sembra che facciamo “i turni” per stare dietro alla piccola. Le nostre conversazioni sono diventate una lista infinita di cose da fare e istruzioni e spesso va a finire che litighiamo per sciocchezze, come un biberon lavato male o il fatto che lui, appena torna dal lavoro, vorrebbe riposarsi mentre io vorrei solo passargli la bambina e sparire per un’ora. La sera, quando finalmente lei dorme, restiamo in silenzio sul divano, ognuno col proprio telefono, troppo esausti anche solo per chiederci ‘come stai?’.🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - “Da quanto siamo diventati genitori, io e mio marito siamo due estranei…”

Worth millions after divorce! Ex regrets it while a top tycoon begs: Marry me!

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"Grazie per questi 14 mesi vissuti insieme! Anche se l’amore è finito, in questo tratto di vita, abbiamo condiviso tutto: siamo cresciuti, ci siamo stimolati, ci siamo confrontati! Alla fine siamo diventati persone migliori di prima". È giunta al termine la loro relazione - facebook.com facebook