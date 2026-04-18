Il mercato dell'Inter si concentra sul Real Madrid, con l'interesse per un giovane talento dei Blancos. Le trattative prevedono un possibile trasferimento, con dettagli e cifre ancora da definire. La società nerazzurra sta valutando questa opportunità per rafforzare la rosa, mentre il club madrileno potrebbe considerare una cessione in questa finestra di mercato. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata dalle parti coinvolte.

di Francesco Aliperta Mercato Inter, i nerazzurri guardano in casa del Real Madrid per un grande talento dei Blancos: ecco tutti i dettagli dell’affare. L’Inter si prepara a una sessione estiva da protagonista grazie al budget stanziato da Oaktree, nonostante il rebus legato al futuro di Alessandro Bastoni. Il difensore è nel mirino del Barcellona, ma il club nerazzurro non ha intenzione di fare sconti e ha fissato il prezzo a 80 milioni di euro. Indipendentemente dall’esito di questa trattativa, la società vuole accontentare Cristian Chivu, ormai prossimo al rinnovo, che ha chiesto un profilo offensivo di qualità per evolvere il suo scacchiere tattico.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, altro che Nico Paz: dal Real Madrid può arrivare un enorme talento! Ecco tutti i dettagli e le cifre dell’affare

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