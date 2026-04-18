Il futuro di un difensore dell’Inter è ancora incerto, con due offerte ufficiali arrivate al suo club. La situazione viene descritta come un rebus, poiché non è ancora chiaro quale strada verrà percorsa. La squadra nerazzurra sta valutando le proposte, ma al momento non ci sono annunci ufficiali riguardo alle decisioni finali. La questione rimane aperta senza ulteriori dettagli disponibili.

Inter News 24 Mercato Inter, il futuro di De Vrij è un rebus: il difensore ha due offerte sul tavolo. Ecco il piano del club nerazzurro. Il futuro di Stefan de Vrij resta uno dei nodi da sciogliere in casa Inter. Nonostante la stima incondizionata di Cristian Chivu e il ruolo di leader silenzioso all’interno dello spogliatoio, la permanenza del difensore olandese a Milano non è ancora certa. Come riportato dal giornalista Pasquale Guarro sul suo profilo X, la dirigenza nerazzurra e l’entourage del calciatore non hanno ancora preso una decisione definitiva, rimandando ogni discorso a un confronto che avverrà più avanti nella stagione. Mercato Inter, rinnovo annuale o addio: le strategie dell’Inter per la difesa.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Mercato Inter, rebus sul futuro di De Vrij: sul piatto ci sono ben due offerte. Ecco il piano del club nerazzurro

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