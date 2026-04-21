Derattizzazione in Giardino pubblico dieci giorni di chiusura | ecco quando

Il Comune ha annunciato che il Giardino pubblico de Tommasini rimarrà chiuso per dieci giorni a causa di interventi di derattizzazione programmati. Si tratta di un’operazione considerata inderogabile, che richiederà la sospensione temporanea delle attività nel parco. La chiusura è prevista nei prossimi giorni e riguarda esclusivamente le aree interessate dagli interventi, con l’obiettivo di eliminare i roditori presenti nell’area.

“Inderogabili” gli interventi programmati di derattizzazione intensiva – fa sapere il Comune – che nei prossimi giorni interesseranno il Giardino pubblico de Tommasini. Per questo, il parco resterà chiuso al pubblico dal 29 aprile al 4 maggio e dal 25 al 29 maggio. “È vietato e sanzionabile.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate "Disturba troppo di sera", la sindaca di Carmagnola impone al bar dieci giorni di chiusura anticipataLa sindaca di Carmagnola, Ivana Gaveglio, ha disposto la chiusura anticipata alle ore 20 per il bar Il Piccolo Mondo di corso Matteotti 34. Derattizzazione a Torre Annunziata: quattro giorni per una città più sicura e pulita.Derattizzazione a Torre Annunziata: quattro giorni per una città più sicura e pulita. Altri aggiornamenti Si parla di: Giardino pubblico De Tommasini chiuso per derattizzazione, ecco quando; Chiusure temporanee al Giardino de Tommasini per interventi di derattizzazione. Derattizzazione in Giardino pubblico, dieci giorni di chiusura: ecco quandoGli interventi inderogabili tra aprile e maggio, rende noto il Comune, che ricorda di non dare da mangiare alla fauna né lasciare cibo senza conferirlo nei rifiuti ... triesteprima.it