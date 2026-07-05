L’Europa scopre finalmente il valore dei professori | via allo studio storico sulla docenza I dettagli

L’Europa avvia uno studio storico sulla professione docente, evidenziando la perdita di attrattiva, il carico burocratico e le difficoltà nel ricambio generazionale come problemi condivisi. La responsabile della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo ha sottolineato che questi fenomeni non sono isolati, indicando un’attenzione crescente verso le condizioni dei docenti. L’indagine mira a analizzare i fattori che influenzano la professione e a trovare possibili soluzioni.

“La perdita di attrattività della professione, l’eccessivo carico burocratico e le difficoltà nel ricambio generazionale non sono fenomeni isolati”. A parlare è l’europarlamentare Giusi Princi, componente della Commissione Cultura e Istruzione del Parlamento europeo. La sua voce si leva a Strasburgo per annunciare un passaggio che definisce “storico”: per la prima volta, l’Unione europea avvia uno studio strategico dedicato interamente alla valorizzazione della professione docente. La notizia arriva al termine di un lavoro politico che l’onorevole calabrese porta avanti dall’inizio del suo mandato. “Sono orgogliosa che la mia battaglia stia portando i risultati sperati”, dichiara Princi, rivendicando l’impulso dato alla Commissione per l’avvio di questa indagine. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Restauration d'un château médiéval hors du commun | Penne | Trésors du Patrimoine

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