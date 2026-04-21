Scoperto il dna dei Neanderthal più antichi d’Europa | a contribuire allo studio anche il Bones Lab di Ravenna

È stato analizzato il DNA mitocondriale di otto denti trovati in una grotta in Polonia, datati a circa 100.000 anni fa. L’indagine ha permesso di ricostruire il profilo genetico dei Neanderthal più antichi d’Europa. A contribuire allo studio è stato anche un laboratorio di Ravenna specializzato in analisi genetiche di resti ossei antichi. La scoperta rappresenta un passo importante nella comprensione delle popolazioni neanderthaliane di quell’epoca.

Dell’analisi del dna mitocondriale antico di 8 denti ritrovati nella grotta di Stajnia, in Polonia, è stato ricostruito per la prima volta il profilo genetico di un piccolo gruppo di Neanderthal vissuti circa 100 mila anni fa. L'indagine, coordinata da studiosi dell'Università di Bologna e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Clamorosa scoperta: ricostruito il Dna dei Neanderthal più antichi d’EuropaUn risultato scientifico senza precedenti arriva dall’Università di Bologna: un team internazionale coordinato da Andrea Picin del Dipartimento di... La storia dell’uomo cambia: scoperto il legame tra Neanderthal e Homo sapiensUna scoperta archeologica sta rivoluzionando ciò che sappiamo sulle origini dell’umanità.