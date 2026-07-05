Un’infermiera con 20 anni di esperienza ha scritto una lettera aperta all’amministrazione comunale di Castiglione del Lago per denunciare il costo del parcheggio a pagamento destinato a pazienti e familiari negli ospedali. La professionista sottolinea che questa misura rappresenta un’ingiustizia, definendo la situazione ormai insostenibile. La lettera evidenzia come il pagamento del parcheggio sia diventato un ostacolo per chi si prende cura di persone malate.

Un’infermiera con vent’anni di servizio all’ ospedale Sant’Agostino ha deciso di indirizzare una lettera aperta all’amministrazione comunale di Castiglione del Lago per denunciare quella che definisce una vera e propria " ingiustizia ": il parcheggio a pagamento per i pazienti e i loro familiari. L’operatrice non usa giri di parole."Chi si reca in ospedale non lo fa per una passeggiata o per turismo, ma perché sta male", attacca la professionista. Il cuore dello sfogo risiede nelle storie raccolte in corsia negli ultimi due anni: da familiari costretti a sborsare fino a 350 euro in una settimana per assistere i propri cari in Medicina, a malati oncologici costretti all’ansia di dover rinnovare il ticket durante le sessioni di chemioterapia, fino ai pazienti in attesa di intervento chirurgico angosciati dalla scadenza della sosta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lettera di un’infermiera. L’ingiustizia del parcheggio: "Non è più tollerabile"

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