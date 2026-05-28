Il paese del lago dove decolla una petizione contro il degrado estivo | Situazione non più tollerabile Vogliamo più controlli e pulizia

Da leccotoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una petizione contro il degrado estivo è stata avviata nel paese del lago, chiedendo maggiori controlli e interventi di pulizia. La raccolta firme si concentra sulla richiesta di maggiore sicurezza e attenzione alla tutela dell’ambiente in vista della stagione estiva, ritenuta ormai insostenibile in alcune aree. I residenti e i visitatori firmatari sottolineano la necessità di interventi rapidi per migliorare le condizioni di decoro e sicurezza del luogo.

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Una raccolta firme antidegrado per chiedere più sicurezza, pulizia e controlli soprattutto nella stagione estiva. Succede a Mandello del Lario, comune affacciato sul ramo lecchese del Lago di Como, celebre per essere anche la Città dei motori Guzzi. L'appello è stato lanciato nella giornata anche. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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