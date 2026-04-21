Omicidio Vaccaro sulla colonnina del parcheggio c' è la lettera di una madre | Date più importanza alla vita

Nel parcheggio dell’area Cattaneo di Pavia, dove è stato ucciso Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni, è stata lasciata una lettera da parte di una madre. La nota, attaccata a una colonnina, invita a dare più importanza alla vita. Sul luogo, nei giorni successivi all’episodio, sono stati depositati fiori, messaggi e altri segni di presenza. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi frequenta l’area.