Omicidio Vaccaro sulla colonnina del parcheggio c' è la lettera di una madre | Date più importanza alla vita
Nel parcheggio dell’area Cattaneo di Pavia, dove è stato ucciso Gabriele Vaccaro, un giovane di 25 anni, è stata lasciata una lettera da parte di una madre. La nota, attaccata a una colonnina, invita a dare più importanza alla vita. Sul luogo, nei giorni successivi all’episodio, sono stati depositati fiori, messaggi e altri segni di presenza. La vicenda ha suscitato attenzione tra chi frequenta l’area.
Un foglio attaccato a una colonnina, nel punto in cui è stato ucciso Gabriele Vaccaro. Nel parcheggio dell’area Cattaneo di Pavia, dove il giovane di 25 anni originario di Favara ha perso la vita nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile, continuano ad arrivare fiori, messaggi e segni di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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