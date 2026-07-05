L'Etna ha iniziato a mostrare attività con esplosioni intermittenti dai crateri e un’intensa emissione di cenere vulcanica. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha innalzato il livello di allerta a rosso. Le esplosioni sono state osservate nelle ultime ore e il vulcano resta sotto stretta sorveglianza. Non sono stati segnalati danni o feriti, ma la situazione resta monitorata attentamente.

Livello di allerta rosso, esplosioni intermittenti dai crateri e un'intensa emissione di cenere vulcanica: l'Etna si è risvegliato e l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia innalza il livello di attenzione riguardo le attività del vulcano. Da giorni ormai le attività eruttive si erano intensificate fino alla decisione da parte dell'INGV di chiudere lo spazio aereo corrispondente alla nuvola che si è creata sul lato sud, sud-est del vulcano e alta circa 1,5 chilometri. La Sac, società di gestione dell'aeroporto di Catania ha quindi comunicato alle compagnie aeree l'impossibilità di sorvolo del settore B2 fino alle ore 19. Precauzioni necessarie vista l'attività sempre più frenetica dell'Etna che tra la fine di giugno e l'inizio di luglio è tornato a farsi sentire con un'eruzione fuori dall'ordinario. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Etna si sveglia. Esplosioni e cenere: livello di allerta rosso

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